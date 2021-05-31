Вудкрофт: КХЛ воспитывает разноплановых хоккеистов, готовых к игре в различных стилях

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением об особенности Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по сравнению с соревнованиями в других странах.



«Что меня больше всего ошеломило в первый год пребывания в КХЛ, так это разнообразие стилей игры, то, как они сильно отличаются от того, что мы привыкли видеть в Северной Америке.



Многие команды и тренеры пристально наблюдают за хоккейными тенденциями в остальном мире. Они смотрят НХЛ, следят за такими успешными хоккейными странами, как Швеция или Финляндия.



Вы можете увидеть смешение многих философий в КХЛ. Это очень сложно как для тренеров, так и для игроков, но когда вы проходите этот процесс, вы воспитываете разноплановых игроков, подготовленных к различным ситуациям на льду», — цитирует Вудкрофта ESPN.



Напомним, канадский тренер продлил контракт с минским клубом в середине мая. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвёртым у руля«Динамо».

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