Сборная США стала вторым участником плей-офф ЧМ-2021

В матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная США обыграла команду Германии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Джека Капуано.
Шайбы в составе американской сборной забросили Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл.
Эта победа позволила сборной США стать вторым участником плей-офф чемпионата мира — 2021. Ранее в следующий раунд соревнования вышла команда Финляндии. В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла Латвию. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.
Таким образом, сборная Финляндии набрала 15 очков в шести встречах и обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира — 2021. На счету сборной США также 15 очков, но из-за поражения в личной встрече она занимает лишь второе место в группе В.
- 31 мая 2021
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