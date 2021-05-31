Дебур: для меня Райан Ривз — один из самых чистых тафгаев, которых я видел в НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал поведение нападающего команды Райана Ривза после разгрома в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:7). Ривз заработал удаление до конца матча в середине третьего периода, своими действиями спровоцировав массовую стычку, а после получил массу критики в свой адрес.
«Защищать Райана Ривза несложно. Для меня Райан Ривз — один из самых чистых тафгаев, которых я видел в лиге за свои 12-13 лет… Что касается инцидента, то я не знаю. Это касается безопасности игрока. Я знаю несколько вещей.
Он (Ривз. — Прим. «Чемпионата») так и не сбросил перчатки, и никто не пострадал во время матча. Собираются ли они смотреть на то, что там между строк, и думать, что есть что-то, чего, возможно, я не вижу, это их дело, не моё», — приводит слова Дебура североамериканский журналист Дэвид Шон на своей странице в «Твиттере».
- 31 мая 2021
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