Стали известны три расклада, при которых Канада всё-таки попадёт в четвертьфинал ЧМ-2021

После матча США — Германия (2:0) турнирное положение в группе В на чемпионате мира выглядит так:
Финляндия, США — 15 очков (6 матчей), Казахстан — 10 (6), Германия, Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).
Оставшиеся матчи в группе следующие:
31 мая: Норвегия — Казахстан;
1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.
Победа США в матче с Германией немного повысила шансы Канады: теперь расклады, при которых североамериканцы всё-таки попадают в плей-офф, не должны учитывать, что немцы не наберут очки в матче со Штатами.
Таким образом, Канада попадёт в четвертьфинал, если она:
— терпит поражение в матче с Финляндией в овертайме/по буллитам, Казахстан уступает Норвегии в основное время, а матч Латвия — Германия заканчивается в основное время (победой любой команды);
— обыгрывает Финляндию в овертайме/по буллитам, а Казахстан не набирает больше очка в матче с Норвегией;
— обыгрывает Финляндию в основное время, а Казахстан не побеждает Норвегию или матч Латвия — Германия не заканчивается в основное время.
- 31 мая 2021
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