Сборная России уступает Швеции после первого периода. На счету шведов пять бросков в створ

Сегодня, 31 мая, в Риге (Латвия) проходит 11-й игровой день чемпионата мира. Сборная России в шестом матче на турнире встречается с командой Швеции. После первого периода шведы лидируют — 1:0.
На 9-й минуте встречи шайбу в большинстве забросил Йеспер Фрёден.
Россияне нанесли 13 бросков в створ и выиграли 7 из 15 вбрасываний. На счету шведов пять бросков в створ и 8 выигранных вбрасываний из 15.
Удалениями в составе сборной России отметились Артём Швец-Роговой и Артём Зуб. У Швеции единственный минимальный штраф получил Магнус Нюгрен.
Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 31 мая 2021
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