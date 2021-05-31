Россия — Швеция: Слепышев на скорости жёстко врезался в Рейдеборна

Сегодня, 31 мая, в Риге (Латвия) проходит 11-й игровой день чемпионата мира. Сборная России в шестом матче на турнире встречается с командой Швеции. К концу второго периода шведы лидируют — 1:0.

На 31-й минуте капитан российской сборной Антон Слепышев совершил проход по правому флангу и выкатился на пятачок, после чего получил толчок от защитника и врезался в шведского голкипера Адама Рейдеборна. У ворот возникла небольшая стычка, но арбитр успокоил игроков.

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Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.