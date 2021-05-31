Сборная Швеции лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021, проиграв в матче с Россией

В очередном матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 9-й минуте после передачи Адриана Кемпе форвард Оскар Линдберг нанёс бросок. Александр Самонов отразил его, но на добивание успел Йеспер Фрёден, реализовавший большинство и открывший счёт в матче.

На 53-й минуте Антон Слепышев с передачи Дмитрия Орлова сравнял счёт. Через 12 секунд Александр Барабанов вывел россиян вперёд. На 56-й минуте Виктор Олофссон восстановил равенство в счёте. Победный буллит реализовал Тарасенко.

Таким образом, сборная России набрала 14 очков, вышла на первое место в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф.

Сборная Швеции набрала 10 очков и сравнялась по очкам с Чехией, но за счёт личных встреч оказалась ниже.

Напомним, в заключительном туре 1 июня Россия сыграет с Беларусью. Для Швеции матч с Россией стал заключительным на ЧМ-2021.