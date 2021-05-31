Сборная России забросила две шайбы шведам за 12 секунд

Сегодня, 31 мая, в Риге (Латвия) проходит 11-й игровой день чемпионата мира. Сборная России в шестом матче на турнире встречается с командой Швеции. К середине третьего периода счёт равный — 2:2.

На 53-й минуте Дмитрий Орлов ворвался в зону, легко обыграл защитника и сделал перевод на Антона Слепышева, который в касание переправил шайбу в сетку.

Спустя 12 секунд россияне забросили вторую шайбу. Владимир Тарасенко получил пас и бросил с пятака — Адам Рейдеборн потащил, но Александр Барабанов подкараулил отскок и добил шайбу в сетку.

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Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.