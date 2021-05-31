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Сборная Казахстана уступила Норвегии в последнем матче в группе на ЧМ-2021

Сборная Казахстана уступила Норвегии в последнем матче в группе на ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Сегодня, 31 мая, состоялся очередной матч чемпионата мира по хоккею. На стадионе «Арена-Рига» (Латвия) встретились сборные Норвегии и Казахстана. Победу в матче одержали норвежские хоккеисты со счётом 3:1 (0:1, 2:0,1:0).

Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий команды Казахстана Дмитрий Шевченко. На 28-й минуте ответную шайбу в большинстве забросил норвежец Томас Ольсен.

На 42-й минуте вперёд Норвегию вывел защитник Стефан Эспеланн. Закрепил преимущество норвежцев на последней минуте матча Матис Олимб.

ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Шевченко (Сведберг) – 16:00' (5x5)   1:1 Валькве Ольсен (Треттенес, Холёс) – 27:57' (5x4)   2:1 Эспеланн (Треттенес, Россели Ольсен) – 41:08' (5x5)   3:1 Олимб (Олимб) – 59:00' (5x5)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Сборная Казахстана после семи матчей набрала 10 очков и находится на третьем месте в таблице группы В. Норвегия, потерявшая все шансы на выход в плей-офф, набрала восемь баллов. Обе команды провели все матчи на групповом этапе.

Казахстан сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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