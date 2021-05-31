Сборная Казахстана уступила Норвегии в последнем матче в группе на ЧМ-2021

Сегодня, 31 мая, состоялся очередной матч чемпионата мира по хоккею. На стадионе «Арена-Рига» (Латвия) встретились сборные Норвегии и Казахстана. Победу в матче одержали норвежские хоккеисты со счётом 3:1 (0:1, 2:0,1:0).



Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий команды Казахстана Дмитрий Шевченко. На 28-й минуте ответную шайбу в большинстве забросил норвежец Томас Ольсен.



На 42-й минуте вперёд Норвегию вывел защитник Стефан Эспеланн. Закрепил преимущество норвежцев на последней минуте матча Матис Олимб.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Сборная Казахстана после семи матчей набрала 10 очков и находится на третьем месте в таблице группы В. Норвегия, потерявшая все шансы на выход в плей-офф, набрала восемь баллов. Обе команды провели все матчи на групповом этапе.



Казахстан сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.