Стали известны все участники плей-офф от группы А на ЧМ-2021

В очередном матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Таким образом, сборная России набрала 14 очков и вышла на первое место в группе А. Сборная Швеции набрала 10 очков и сравнялась по очкам с Чехией, но за счёт личных встреч оказалась ниже и не смогла выйти в четвертьфинал.

Кроме россиян, место в плей-офф чемпионата мира — 2021 себе обеспечили Швейцария, Словакия и Чехия.

Напомним, в заключительном туре 1 июня Россия сыграет с Беларусью. Для Швеции матч с Россией стал заключительным на ЧМ-2021.