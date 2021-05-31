Слепышев — о моменте со сносом Рейдеборна: судьи здорово разобрались

Капитан сборной России Антон Слепышев прокомментировал итоги матча с командой Швеции (3:2 Б) на ЧМ-2021.

«Мы знаем их [Тарасенко и Орлова] очень хорошо, они помогли нам сегодня выиграть. Они были большой частью команды.

Пытаюсь так играть в каждой встрече, сегодня, может, просто больше получалось. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера, поздравить его.

Я просто вылезал на ворота, хотел на дальнюю штангу, а второй защитник сыграл в тело. Судьи здорово разобрались, я после силового приёма просто влетел в Рейдеборна.

Плей-офф? Понятно, что мы держали это в голове, настраивались на матч, на то, что выиграть. Конечно, чем раньше выйдешь в плей-офф, тем спокойнее будешь готовиться к плей-офф. Также мы понимали, что шведы будут играть заряженными», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.