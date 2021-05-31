«Швеции было некуда отступать, их прижали к стенке». Крикунов — о победе сборной России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал встречу национальной команды со Швецией на чемпионате мира в Латвии (3:2).



«Сборная России играла хорошо, просто забить не могла. Во втором периоде вообще закрывали на несколько минут зоны шведов. Тем более, Швеции было некуда отступать, выкладывали всё, что могли. Их прижали к стенке. В принципе, матч был неплохой, немного не хватает сыгранности, чтобы взломать оборону соперника: игроки подъезжают, травмированные были, звенья меняются. Ещё матч с белорусами, ребята притрутся.



Сборная Швеции проиграла матч с Чехией, выигрывая 2:0. Сегодня они старались, долго удерживали счёт 1:0. Потом пропустили два быстрых гола. Впервые попали в такую ситуацию, бывает. На этом чемпионате и болельщиков нет, так бы болельщиков Швеции было полно, самолёт летит 30 минут из Стокгольма в Ригу.



Орлов сделал гол, прошёл, обыграл, отдал пас. Тарасенко забил решающий буллит. Конечно, они мастера. Как раз в следующем матче пройдёт адаптация, акклиматизация от перелёта", — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.