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Третьяк отреагировал на исторический вылет Швеции из чемпионата мира

Третьяк отреагировал на исторический вылет Швеции из чемпионата мира
Салават Муртазин
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги встречи с командой Швеции на чемпионате мира в Латвии (3:2).

«Что касается НХЛовцев, самое главное, что Тарасенко и Орлов почувствовали, что они в команде. Совсем не испортили, а добавили уверенности команде. С каждым матчем они будут прибавлять, потому что будут вживаться, да и сборная будет только сплочённее.

Швеция уезжает домой. Такая команда покидает чемпионат мира! Вот что значит недооценка соперников в первых матчах. С таким составом шведы могли выиграть ЧМ, но в итоге уезжают домой», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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