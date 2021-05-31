Третьяк отреагировал на исторический вылет Швеции из чемпионата мира

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги встречи с командой Швеции на чемпионате мира в Латвии (3:2).

«Что касается НХЛовцев, самое главное, что Тарасенко и Орлов почувствовали, что они в команде. Совсем не испортили, а добавили уверенности команде. С каждым матчем они будут прибавлять, потому что будут вживаться, да и сборная будет только сплочённее.



Швеция уезжает домой. Такая команда покидает чемпионат мира! Вот что значит недооценка соперников в первых матчах. С таким составом шведы могли выиграть ЧМ, но в итоге уезжают домой», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.