Слепышев влетел в ворота, Тарасенко забил победный буллит. Фото победы России над Швецией

31 мая, в очередном матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.



На девятой минуте после передачи Адриана Кемпе форвард Оскар Линдберг нанёс бросок, Александр Самонов отразил его, но на добивание успел Йеспер Фрёден, реализовавший большинство и открывший счёт в матче. На 53-й минуте Антон Слепышев с передачи Дмитрия Орлова сравнял счёт. Через 12 секунд Александр Барабанов вывел россиян вперёд. На 56-й минуте Виктор Олофссон восстановил равенство в счёте. Победный буллит реализовал Владимир Тарасенко.



Сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира.



Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги матча с командой Швеции.



«Очень хорошая игра, перед плей-офф крайне полезная. Временами очень неплохо играли, хорошая игра Самонова. Это сыграло свою роль. Я рад за Александра, что три последних встречи он уверенно и здорово сыграл. Варианты всегда есть, будем думать и рассуждать, кто сыграет в четвертьфинале — он или Бобровский.



Ни разу за матч не сыграли в большинстве? Это на усмотрение судей, хотя были моменты. Думаю, комментировать это не стоит».



Лучшие кадры с матча Россия — Швеция — в фотоподборке «Чемпионата»