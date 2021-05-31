«Плывут в полосатых купальниках». Новиков — об игре сборной Швеции против России

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о встрече российской команды со сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:2), а также о влиянии Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко на игру сборной.



«Для нас матч со шведами не был матчем смерти, он не заставлял нас рвать на себе рубашку. Это был обычный матч с хорошим соперником, где нужно было показывать свои лучшие качества. Не ударить в грязь лицом. По мне, результат не стоял на первом месте, хотя мы сейчас выиграли и вышли с первого места. Это приятно и почётно. Главным было проверить, насколько мы можем терпеть, в каком мы физическом состоянии, насколько Брагин управляет игрой. Идёт проверка всех винтиков и шпунтиков, чтобы выйти в плей-офф и все чувствовали друг друга. Матч был сложным, шведы хорошо играют и держат шайбу. По буллитам наши показали высокое мастерство, это плюс нашей школе. Самонов отлично сыграл. Все стараются! Я давно говорил, что это будет командный чемпионат мира.



Шведы плохо начали и потеряли очки. Они переигрывают, возят шайбу, катаются по зоне, передают шайбу, где нужно играть острее и быстрее. На этом они теряют эффективность. У них мало прямолинейности. Как была фраза в фильме: «хорошо плывут в полосатых купальниках». Вот это прям про шведов. Их даже немного жалко, они игровички — и этого мало. Сегодня нужна рабочая сила для того, чтобы пробивать оборону соперника. Наша сборная не столько зрелищная, но отрабатывает каждый кусочек, и это даёт результат.



Если говорить о судействе, сегодня была пара спорных моментов, но не такие, чтобы о чём-то можно было говорить. Наша сборная провела крепкую и надёжную игру, заслужив тем самым победу.



Не нужно ждать, что Орлов и Тарасенко что-то перевернут. Хотя Орлов вырос в суперзащитника, не ожидал. Он просто становится хозяином в НХЛ, на площадке очень уверенно себя чувствует. Он серьёзный и сильный защитник мирового уровня. А Володя Тарасенко… У него была травма, и это потеря времени для любого спортсмена. Он техничный и быстрый форвард, который выиграл кубок Стэнли. Сейчас на чемпионате мира он будет набирать форму и входить в кондиции. А буллит в его исполнении — высочайшее мастерство», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.