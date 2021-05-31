Олофссон: сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал. Большой провал для Швеции

Нападающий сборной Швеции Виктор Олофссон подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира в Латвии после поражения в матче с командой России (2:3).
«У нас было тяжёлое начало на турнире, после первых двух матчей мы попали в ситуацию, когда надо было брать практически все оставшиеся игры, чтобы попасть в четвертьфинал. Оглядываясь назад, те первые две игры в итоге и стали ключевыми. Тяжёлый старт.
Первый матч на турнире всегда сложный, вне зависимости от соперника. Мы не смогли победить и сразу попали под давление. Во втором матче мы просто не смогли забить. Не думаю, что после первых двух матчей мы хоть один провели плохо. Мы бились в каждой игре, имели шансы победить в каждой встрече, но не смогли это сделать.
Мы не вышли в четвертьфинал, хотя нашей задачей было только золото, и у нас была команда, способная на победу в турнире. А сейчас мы сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал… Конечно, это большой провал для нас», — передаёт слова Олофссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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