Олофссон: сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал. Большой провал для Швеции

Нападающий сборной Швеции Виктор Олофссон подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира в Латвии после поражения в матче с командой России (2:3).



«У нас было тяжёлое начало на турнире, после первых двух матчей мы попали в ситуацию, когда надо было брать практически все оставшиеся игры, чтобы попасть в четвертьфинал. Оглядываясь назад, те первые две игры в итоге и стали ключевыми. Тяжёлый старт.



Первый матч на турнире всегда сложный, вне зависимости от соперника. Мы не смогли победить и сразу попали под давление. Во втором матче мы просто не смогли забить. Не думаю, что после первых двух матчей мы хоть один провели плохо. Мы бились в каждой игре, имели шансы победить в каждой встрече, но не смогли это сделать.



Мы не вышли в четвертьфинал, хотя нашей задачей было только золото, и у нас была команда, способная на победу в турнире. А сейчас мы сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал… Конечно, это большой провал для нас», — передаёт слова Олофссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.