Брагин: будем думать и рассуждать, кто сыграет в четвертьфинале: Самонов или Бобровский

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги матча с командой Швеции (3:2 Б) на ЧМ-2021.
«Очень хорошая игра, перед плей-офф очень полезная. Временами очень неплохо играли, хорошая игра Самонова. Это сыграло свою роль. Я рад за Александра, что три последних встречи он уверенно и здорово сыграл. Варианты всегда есть, будем думать и рассуждать, кто сыграет в четвертьфинале, он или Бобровский.
Ни разу за матч не сыграли в большинстве? Это на усмотрение судей, хотя были моменты. Думаю, комментировать это не стоит», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.
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