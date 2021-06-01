Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Прошкин: сборная России очень хотела обыграть шведов, чтобы те не попали в плей-офф

Прошкин: сборная России очень хотела обыграть шведов, чтобы те не попали в плей-офф
Никита Паглазов
Комментарии

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин поделился мнением о победе российской команды в матче со Швецией на чемпионате мира в Латвии (3:2 Б).

«В матче против Швеции наша сборная долго не могла забить, но было большое желание: по ребятам было видно, что они очень хотели обыграть шведов, чтобы те не попали в плей-офф. Наверное, сегодня играли не так остро: у шведов не было удалений, не было ярко выраженных моментов, чтобы ребята могли вылезти на ворота или задеть шайбу на пятаке. До забитых шайб были моменты с атак с ходу, которые не получалось реализовать. Забить удалось за счёт индивидуального мастерства Орлова, который обыграл игрока и отдал отличный пас на Слепышева.

Не сказал бы, что в сегодняшней игре есть вопросы к судейству. Явных удалений точно не было. Наши игроки не создали для шведов непредвиденных проблем, чтобы они нарушали правила и удалялись.

Сегодня в составе дебютировали Орлов и Тарасенко — ребята молодцы: давно не играли, сидели на карантине. Орлов шикарно обыграл игрока и отдал голевой пас, Тарасенко отлично реализовал буллит.

Конечно, над шведами висело давление за результат. Но в любом случае для сборной Швеции этот факт был и дополнительной мотивацией: надо было обязательно выигрывать. У шведов изначально было очень мало шансов выйти в плей-офф: даже при условии победы не всё зависело от них, а от матча Словакии со сборной Чехии», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021