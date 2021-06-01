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Тренер сборной Швеции рассказал, почему не снял вратаря при счёте 2:2 в матче с Россией

Тренер сборной Швеции рассказал, почему не снял вратаря при счёте 2:2 в матче с Россией
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал итоги матча с командой Швеции (3:2 Б) на ЧМ-2021.

«Думал о том, чтобы взять запрос на гол Слепышева? Нет.

Что скажу о двух голах России за 12 секунд, изменили ли ход матча? Мы играли очень хорошо практически до первой пропущенной шайбы. Совершили ошибку, а Россия — хорошая команда, которая наказывает за ошибки. После вбрасывания в следующей смене мы были не готовы к атаке соперника, это тоже нам повредило. Эти два гола… Такое иногда случается. В матчах с сильным соперником он может всё выжать из своих шансов, сегодня русские это и сделали.

Почему не сняли вратаря в концовке, ведь победа в основное время давала бы вам больше шансов на четвертьфинал? Мы это знали, но и двух очков могло бы быть достаточно. Думали об этом перед матчем и сказали, что не так много шансов забить, когда снимаешь вратаря. А двух очков могло бы быть достаточно, если бы Словакия обыграла Чехию. Поэтому мы не сняли вратаря, посчитали, что лучше попробовать взять два очка», — передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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