Генеральный секретарь Федерации хоккея Швеции сообщил о будущем тренера сборной Гарпенлёва

Генеральный секретарь Федерации хоккея Швеции (ФХШ) Йохан Старк сообщил о будущем главного тренера команды Юхана Гарпенлёва во главе команды.



«Нет абсолютно никаких других вариантов, кроме того, что он должен продолжать работать», — цитирует Старка Expressen.



Напомним, вчера, 31 мая, сборная Швеции уступила команде России по буллитам со счётом 2:3.Шведы впервые в истории не вышли из группы на чемпионате мира. Подопечные Юхана Гарпенлёва набрали 10 очков в семи матчах и заняли пятое место в группе А.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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