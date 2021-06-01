Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021 на 1 июня

Сегодня, 1 июня, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На этот день запланированы шесть встреч.

Игровой день откроется двумя матчами в 12:15 по московскому времени. На «Арене-Рига» сыграют сборные Канады и Финляндии. Канадская команда перед последним туром занимает пятое место, однако имеет шансы попасть в плей-офф. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Швейцарии и Великобритании.

В 16:15 мск встретятся сборные Италии и США. Матч состоится на «Арене-Рига». Команды Словакии и Чехии сыграют в «Олимпийском спортивном центре». Обе команды добились попадания в четвертьфинал.

Сборные Германии и Латвии, а также России и Беларуси сыграют в 20:15 мск. Встречи пройдут на «Арене-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно.

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. В группе A выступают сборные России, Словакии, Швейцарии, Чехии, Дании, Швеции, Великобритании и Беларуси. В группе B играют команды Финляндии, США, Казахстана, Германии, Латвии, Канады, Норвегии и Италии.



Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.