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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021 на 1 июня

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021 на 1 июня
Никита Паглазов
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Сегодня, 1 июня, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На этот день запланированы шесть встреч.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Игровой день откроется двумя матчами в 12:15 по московскому времени. На «Арене-Рига» сыграют сборные Канады и Финляндии. Канадская команда перед последним туром занимает пятое место, однако имеет шансы попасть в плей-офф. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Швейцарии и Великобритании.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Швейцария
Не начался
Великобритания

В 16:15 мск встретятся сборные Италии и США. Матч состоится на «Арене-Рига». Команды Словакии и Чехии сыграют в «Олимпийском спортивном центре». Обе команды добились попадания в четвертьфинал.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Италия
Не начался
США
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Словакия
Не начался
Чехия

Сборные Германии и Латвии, а также России и Беларуси сыграют в 20:15 мск. Встречи пройдут на «Арене-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Германия
Не начался
Латвия
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Беларусь

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. В группе A выступают сборные России, Словакии, Швейцарии, Чехии, Дании, Швеции, Великобритании и Беларуси. В группе B играют команды Финляндии, США, Казахстана, Германии, Латвии, Канады, Норвегии и Италии.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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