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Крикунов: наша сборная в очередной раз проявила характер, прибавила и забила

Крикунов: наша сборная в очередной раз проявила характер, прибавила и забила
Никита Паглазов
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча между нашей сборной и шведами на чемпионате мира в Риге (3:2 Б).

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Самое главное, что первостепенную задачу – попадание в плей-офф — сборная России выполнила досрочно. По сути, теперь матч с командой Беларуси особого турнирного значения не имеет – в той группе вообще ничего не понятно. Там шесть команд бьются за место в четверке и кому из них удастся войти в квартет сильнейших группы В сказать сложно.

Матч со шведами получился непростой. Сопернику нужна была только победа и он долгое время вел в счете. Наши ребята временами запирали шведов в их зоне, много бросали по воротам, но взломать шведскую оборону было не так легко. Должны были рано или поздно забить – это и произошло. В очередной раз проявили характер, прибавили и забили. Победу удержать не смогли в основное время, а вот в серии буллитов смогли себя проявить», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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