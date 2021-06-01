Россия может попасть на Канаду, шведы не вышли из группы. Главные новости ЧМ-2021

Сборная России вышла в плей-офф и может сыграть в четвертьфинале с Канадой, шведы впервые в истории не вышли из группы, а Казахстан в самый важный момент уступил Норвегии — главные новости девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Россия — в плей-офф ЧМ! Вырвали победу по буллитам, оформив исторический позор шведов.
2. Сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира по хоккею.
3. Сборная России может сыграть с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира — 2021.
4. Гарпенлёв: это большой провал для меня как тренера и для Швеции как хоккейной нации.
5. «Хоккей высочайшего уровня. Будто финал ЧМ». Третьяк — о победе сборной России над Швецией.
6. Стали известны все участники плей-офф от группы А на ЧМ-2021.
7. Сборная Казахстана уступила Норвегии в последнем матче в группе на ЧМ-2021.
8. Тренер сборной Швеции рассказал, почему не снял вратаря при счёте 2:2 в матче с Россией.
9. Сборная Чехии по буллитам обыграла команду Дании, лишив её шансов на попадание в плей-офф.
10. Сборная США всухую обыграла Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.
- 1 июня 2021
-
08:00
-
07:34
-
07:15
-
07:00
-
06:16
-
06:00
-
06:00
-
05:58
-
05:43
-
04:33
-
02:24
-
02:10
-
02:00
-
00:25
-
00:14
-
00:03
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:51
-
23:39
-
23:36
-
23:34
-
23:34
-
23:29
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
23:01
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:25