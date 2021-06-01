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Россия может попасть на Канаду, шведы не вышли из группы. Главные новости ЧМ-2021

Россия может попасть на Канаду, шведы не вышли из группы. Главные новости ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Сборная России вышла в плей-офф и может сыграть в четвертьфинале с Канадой, шведы впервые в истории не вышли из группы, а Казахстан в самый важный момент уступил Норвегии — главные новости девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Россия — в плей-офф ЧМ! Вырвали победу по буллитам, оформив исторический позор шведов.

2. Сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира по хоккею.

3. Сборная России может сыграть с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира — 2021.

4. Гарпенлёв: это большой провал для меня как тренера и для Швеции как хоккейной нации.

5. «Хоккей высочайшего уровня. Будто финал ЧМ». Третьяк — о победе сборной России над Швецией.

6. Стали известны все участники плей-офф от группы А на ЧМ-2021.

7. Сборная Казахстана уступила Норвегии в последнем матче в группе на ЧМ-2021.

8. Тренер сборной Швеции рассказал, почему не снял вратаря при счёте 2:2 в матче с Россией.

9. Сборная Чехии по буллитам обыграла команду Дании, лишив её шансов на попадание в плей-офф.

10. Сборная США всухую обыграла Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.

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