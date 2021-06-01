Варламов начнёт в старте второй матч серии «Бостон» — «Айлендерс»

33-летний российский голкипер Семён Варламов займёт место в воротах «Нью-Йорк Айлендерс» на второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз», который состоится сегодня, 1 июня, в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Об этом сообщает журналист Том Джуллити в «Твиттере».
Эта игра станет для Варламова первой в старте с 20 мая, когда он появился на льду в третьей игре серии с «Питтсбургом» (1:2, 4-2). Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Семён провёл два матча, в которых пропустил семь шайб, отражая 90,3% бросков и имея коэффициент надёжности 3,61. Обе игры с участием Варламова «Айлендерс» проиграли.
В воротах с Ильёй Сорокиным «Нью-Йорк» одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Илья имеет 93,4% отражённых бросков, пропуская в среднем 2,32 шайбы за матч.
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