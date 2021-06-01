Хоккеист «Вегаса» получил дисквалификацию за неспортивное поведение в игре с «Колорадо»

34-летний канадский форвард «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз получил двухматчевую дисквалификацию за эпизод, произошедший в первом матче второго раунда серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (1:7). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».



В третьем периоде нападающий «Вегаса» сначала ударил голкипера «Эвеланш» Филиппа Грубауэра в голову, а затем нанёс удар защитнику Райану Грейвзу и повалил его на лёд, после чего на площадке завязалась массовая драка. В моменте, когда Грейвз оказался на льду, Ривз опустился коленом на голову защитника «Колорадо». Сам Ривз в результате эпизода получил удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующая встреча между «Вегасом» и «Колорадо» состоится в четверг, 3 мая, в 5:00 мск.