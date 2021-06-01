Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ опубликовала расклад на полуфинал Кубка Стэнли

НХЛ опубликовала расклад на полуфинал Кубка Стэнли
Максим Лесовой
Комментарии

Национальная хоккейная лига опубликовала расклад на полуфинал Кубка Стэнли.

Так, в первом полуфинальном матче встретятся победители серий «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» (счет в серии 0-0) и «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» (1-0).

Во втором полуфинале сыграют победители серий « Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» (0-1) и «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-1).

Ранее «Монреаль» отыгрался с 1-3 в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, став последним участником четвертьфинала.

Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона отпраздновала победу в серии с «Даллас Старз» со счётом 4-2.

Новость по теме
«Монреаль» отыгрался с 1-3 в серии с «Торонто» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021