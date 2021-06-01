НХЛ опубликовала расклад на полуфинал Кубка Стэнли
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Национальная хоккейная лига опубликовала расклад на полуфинал Кубка Стэнли.
Так, в первом полуфинальном матче встретятся победители серий «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» (счет в серии 0-0) и «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» (1-0).
Во втором полуфинале сыграют победители серий « Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» (0-1) и «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-1).
Ранее «Монреаль» отыгрался с 1-3 в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, став последним участником четвертьфинала.
Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона отпраздновала победу в серии с «Даллас Старз» со счётом 4-2.
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