«Торонто» не может пройти первый раунд Кубка Стэнли с 2004 года

«Торонто Мэйпл Лифс» не может преодолеть барьер первого раунда Кубка Стэнли с 2004 года.

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Торонто Мэйплс Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:1, благодаря которой они одержали победу в серии 4-3, уступая 1-3.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 11 минут 45 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», нанеся один бросок в створ ворот и проведя четыре силовых приёма. Россиянин за 12 игр в Кубке Стэнли в составе «Торонто» не набрал ни одного очка.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреалю» предстоит встретиться с «Виннипег Джетс», который оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-0).