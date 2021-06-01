С кем сборной России лучше сыграть в четвертьфинале ЧМ-2021?

«Чемпионат» предлагает принять участие в новом опросе. С кем сборной России лучше сыграть в четвертьфинале на чемпионате мира?
Накануне сборная России вышла в плей-офф турнира, который проходит в Риге (Латвия). Пока соперник сборной России по четвертьфиналу не определён. Соперником российской команды может стать Казахстан, Германия, Латвия или Канада.
Накануне, 31 мая, сборная России обыграла Швецию со счётом 3:2 Б. Таким образом, сборная России набрала 14 очков, вышла на первое место в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф.
Сборная Швеции набрала 10 очков и сравнялась по очкам с Чехией, но за счёт личных встреч оказалась ниже.
Напомним, в заключительном туре 1 июня Россия сыграет с Беларусью. Для Швеции матч с Россией стал заключительным на ЧМ-2021.
- 1 июня 2021
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