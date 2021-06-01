Легендарный хоккейный арбитр оценил судейство на ЧМ-2021

Легендарный арбитр, почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин дал оценку судейства на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия).
«Давно не видел такого качественного турнира с точки зрения судейства. Арбитры с первых минут задают линию судейства, работают чётко, не шарахаются из крайности в крайность. За две недели не было ни одного сомнительного момента — не говоря уже о скандале.
Североамериканская бригада мне нравится больше других. канадец (канадец Эндрю Брюггеман и американец Оливье Гуен. — Прим. «Чемпионата»). Ничего не придумывают, не перетягивают одеяло на себя, свистят по минимуму — и при этом чётко контролируют происходящее на льду.
Вчера в матче Россия — Швеция наша команда при их арбитраже ни разу не получила большинство? Такое бывает, шведы играли очень осторожно, откатывались, редко шли в силовую. Цена матча для них была очень высока. Придраться можно лишь к удалению Зуба. Но в том эпизоде наш защитник слишком долго держал перчатку у лица шведа, удаление за грубость скорее всё-таки было», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.
Сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира по хоккею. Шведы набрали 10 очков и сравнялись по очкам с Чехией, но за счёт личных встреч оказались ниже. Сборная России обеспечила себе место в плей-офф.
- 1 июня 2021
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