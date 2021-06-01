Главный тренер «Торонто»: мы разочарованы и раздавлены, были способны на большее

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли. «Торонто» потерпел поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:3). Встреча завершилась со счётом 4-3 в пользу «Монреаля».

«Очень сложно выразить случившееся словами. Мы разочарованы и раздавлены. Ожидали от себя другого и были способны на большее. Не только сегодня, но и во всей серии. Мы находились в хорошем положении, но не смогли завершить серию в свою пользу. У нас было достаточно ресурсов, чтобы справиться с травмами, так что никаких оправданий быть не может», — цитирует Кифа пресс-служба НХЛ.

Канадский клуб проиграл уже восьмой решающий матч подряд. Неудачная серия клуба длится с 2013 года. В неё вошли поражения в матчах с «Бостон Брюинз» (2013, 2018 2019), «Коламбус Блю Джекетс» (2020) и «Монреалем» (2021).

Это вторая по продолжительности серия поражений в подобных матчах в истории НХЛ. Антирекорд принадлежит «Аризоне Койотс» (с учётом выступления прежнего «Виннипега». Она составляла 12 матчей.