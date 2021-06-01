«Сибирь» объявила о переходе Кудако

Пресс-служба «Сибири» сообщила о подписании контракта с защитником Вадимом Кудако. 24-летний хоккеист подписал контракт на два года.

Кудако является воспитанником «Северстали», он родился в Череповце. В КХЛ защитник провёл уже шесть сезонов, все эти годы выступая за «Северсталь». В общей сложности у него 293 матча в КХЛ, в которых Кудако набрал 40 (15+25) очков. В Кубке Гагарина он провёл семь матчей и набрал 3 (2+1) очка.

В 2017 году Кудако в составе молодёжной сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата мира.

В минувшем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В результате клуб из Новосибирска не смог выйти в плей-офф КХЛ. «Северсталь» заняла шестое место на Западе, но уже в первом раунде Кубка Гагарина проиграла серию с московским «Динамо» (1-4).