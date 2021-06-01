Почётный вице-президент ФХР: для меня сборная России на ЧМ-2021 — приятный сюрприз

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин оценил игру сборной России на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия).



«Для меня наша команда — приятный сюрприз. Играет, может, не эффектно, но эффективно. Нравится командный характер, Слепышев в роли капитана. В воротах занял своё место Самонов — и не даёт повода для замены. Ну и такой ровной линии обороны у сборной России давно не было.



В четвертьфинале идеальный вариант — попасть на Казахстан, Латвию или Германию. С канадцами лучше встречаться поближе к финалу», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.



Сборная России перед заключительным игровым днём группового этапа уже обеспечила себе место в плей-офф. Сегодня, 1 июня, подопечные Валерия Брагина сыграют с Беларусью. Начало встречи — в 20:15 мск.

Новость по теме Легендарный хоккейный арбитр оценил судейство на ЧМ-2021