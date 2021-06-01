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Почётный вице-президент ФХР: для меня сборная России на ЧМ-2021 — приятный сюрприз

Почётный вице-президент ФХР: для меня сборная России на ЧМ-2021 — приятный сюрприз
Никита Сербаков
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Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин оценил игру сборной России на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия).

«Для меня наша команда — приятный сюрприз. Играет, может, не эффектно, но эффективно. Нравится командный характер, Слепышев в роли капитана. В воротах занял своё место Самонов — и не даёт повода для замены. Ну и такой ровной линии обороны у сборной России давно не было.

В четвертьфинале идеальный вариант — попасть на Казахстан, Латвию или Германию. С канадцами лучше встречаться поближе к финалу», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Сборная России перед заключительным игровым днём группового этапа уже обеспечила себе место в плей-офф. Сегодня, 1 июня, подопечные Валерия Брагина сыграют с Беларусью. Начало встречи — в 20:15 мск.

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