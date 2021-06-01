Из 17 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ во второй раунд плей-офф вышел лишь один

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который продолжает выступать в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, стал игроком с самой высокой средней зарплатой. Из 17 самых высокооплачиваемых игроков лиги лишь Прайс продолжает борьбу за трофей.
При этом из 13 игроков со средней зарплатой по контракту $ 10 млн и выше семь вообще не попали в плей-офф, а пять хоккеистов завершили выступление уже в первом раунде.
В плей-офф не попали: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс), Дрю Даути, Анже Копитар (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн (оба — «Чикаго Блэкхоукс»), Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»).
В первом раунде плей-офф вылетели: Конор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Остон Мэттьюз, Джон Таварес и Митч Марнер (все — «Торонто Мэйпл Лифс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).
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