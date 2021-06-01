Составы сборных Канады и Финляндии на центральный матч дня ЧМ-2021

Сегодня, 1 июня, на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия) пройдёт заключительный игровой день группового этапа турнира. В первом матче дня встретятся сборные Финляндии и Канады.



Команды уже объявили стартовые составы. Место в воротах финской команды займёт Юхо Олкинуора, а у канадцев на последнем рубеже будет трудиться Дарси Кемпер.



Стартовый состав сборной Канады:



1 звено: Шон Уокер — Марио Ферраро, Адам Хенрик — Коннор Браун — Эндрю Манджапане;

2 звено: Оуэн Пауэр — Трой Стечер, Габриэль Виларди — Майкл Бантинг — Макс Комтуа;

3 звено: Джейкоб Бернард-Докер — Николя Боден, Ник Пол — Брэндон Хагель — Брэндон Пирри;

4 звено: Брейден Шнайдер, Лиам Фуди — Джарет Андерсон-Долан — Коул Перфетти.



Стартовый состав сборной Финляндии:



1 звено: Тони Сунд — Мика Койвисто, Марко Анттила — Ханнес Бьёрнинен — Саку Мяэналанен;

2 звено: Олли Мяяття — Оливер Каски, Антон Лунделль — Нико Оямяки — Артту Руотсалайнен;

3 звено: Вилле Покка — Атте Охтамаа, Ере Иннала — Петри Контиола — Ииро Пакаринен;

4 звено: Ким Ноусиайнен — Петтери Линдбом, Микаэль Руохомаа — Теэму Турунен — Ере Саллинен.



Встреча начнётся в 12:15 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Канада — Финляндия.

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