Сможет ли сборная России обыграть Беларусь на ЧМ-2021?

Сегодня, 1 июня, сборная России проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне завершат групповой этап матчем с Беларусью. Встреча начнётся в 20:15 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и сделать прогноз на матч Россия — Беларусь.

Сборная России уже гарантировала себе путёвку в плей-офф турнира. В свою очередь белорусы досрочно лишились шансов на выход в следующий раунд турнира.

Накануне, 31 мая, сборная России обыграла Швецию со счётом 3:2 Б. Таким образом, сборная России набрала 14 очков, вышла на первое место в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф.

Из группы А в следующую стадию турнира вышли Россия, Чехия, Словакия и Швейцария.