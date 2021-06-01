Сможет ли сборная России обыграть Беларусь на ЧМ-2021?
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Сегодня, 1 июня, сборная России проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне завершат групповой этап матчем с Беларусью. Встреча начнётся в 20:15 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и сделать прогноз на матч Россия — Беларусь.
Сборная России уже гарантировала себе путёвку в плей-офф турнира. В свою очередь белорусы досрочно лишились шансов на выход в следующий раунд турнира.
Накануне, 31 мая, сборная России обыграла Швецию со счётом 3:2 Б. Таким образом, сборная России набрала 14 очков, вышла на первое место в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф.
Из группы А в следующую стадию турнира вышли Россия, Чехия, Словакия и Швейцария.
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