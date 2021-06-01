«Локомотив» объявил о возвращении форварда Полунина

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе форварда Александра Полунина, который ранее уже выступал за ярославский клуб. Полунин перешёл в «Локомотив» из «Амура». В свою очередь хабаровчане получили права на форварда Райана Строума («Нью-Йорк Рейнджерс»). Полунин подписал контракт до конца следующего сезона.

24-летний форвард является воспитанником «Локомотива» и двукратным обладателем Кубка Харламова. В составе молодёжной сборной России он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира.

В минувшем сезоне нападающий набрал 26 (11+15) очков в составе «Амура». Это лучший результат в карьере форварда. В общей сложности в КХЛ он провёл 289 матчей в карьере и набрал 92 (41+51) очка.