Сборная Канады уже на второй минуте открыла счёт в матче с финнами

В Риге (Латвия) на «Арена-Рига» проходит стартовый матч заключительного игрового дня группового этапа чемпионата мира — 2021, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. Идёт четвёртая минута встречи, счёт 1:0 в пользу «кленовых листьев».



На второй минуте канадцы выиграли борьбу в углу площадки, далее прошла передача на ползоны, откуда форвард «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Пирри в касание бросил в ближний угол ворот — шайба перевалилась через щиток голкипера.

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Это третье (2+1) очко 30-летнего канадца на турнире.



Сборная России может сыграть с Канадой уже в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия).



Наиболее вероятный вариант, при котором этот матч может состояться уже на стадии четвертьфинала: сборная России сохранит лидерство в группе по итогам заключительного дня группового этапа, Канада выиграет в матче с Финляндией, а встреча Германия — Латвия завершится победой одной из команд в основное время.