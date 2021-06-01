Форвард Великобритании Кирк оформил дубль и вышел в лидеры среди снайперов ЧМ

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит очередной матч группового этапа чемпионата мира. Встречаются сборные Швейцарии и Великобритании. В середине второго периода в счёте ведёт сборная Швейцарии — 4:2.
У британцев обе шайбы забросил форвард Лиам Кирк. Он забросил уже семь шайб на турнире. Кирк вновь вышел в лидеры в гонке снайперов турнира. Второе место занимает нападающий сборной Швейцарии Грегори Хофман, у которого шесть точных бросков. Хофман также отличился в матче Швейцарии и Великобритании.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Сборная Швейцарии уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира. В свою очередь британцы потеряли шансы на продолжение борьбы на турнире.
- 1 июня 2021
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