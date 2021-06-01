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Канада выигрывает у Финляндии и близка к выходу в плей-офф ЧМ-2021

Канада выигрывает у Финляндии и близка к выходу в плей-офф ЧМ-2021
Антон Мозговой
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В эти минуты в Риге (Латвия) на чемпионате мира по хоккею проходит очередной матч группового этапа. В матче группы B встречаются сборные Финляндии и Канады.

После двух периодов в счёте ведут канадские хоккеисты — 2:1.

Уже на 2-й минуте их вперёд вывел Брэндон Пирри. Финны отыгрались в начале второй двадцатиминутки, когда отличился Артту Руотсалайнен. Но уже через семь минут Макс Комтуа вновь вывел Канаду в лидеры.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Сборная Канады в случае победы гарантированно получит путёвку в плей-офф турнира. Тогда канадцы наберут 12 очков и не опустятся ниже четвёртого места в группе.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Канада
3-й период
2 : 1
Финляндия
1:0 Пирри (Виларди, Ферраро) – 01:30' (5x5)   1:1 Руотсалайнен – 21:11' (5x5)   2:1 Комтуа (Браун, Манджапане) – 28:18' (5x4)
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