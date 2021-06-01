Канада выигрывает у Финляндии и близка к выходу в плей-офф ЧМ-2021

В эти минуты в Риге (Латвия) на чемпионате мира по хоккею проходит очередной матч группового этапа. В матче группы B встречаются сборные Финляндии и Канады.

После двух периодов в счёте ведут канадские хоккеисты — 2:1.

Уже на 2-й минуте их вперёд вывел Брэндон Пирри. Финны отыгрались в начале второй двадцатиминутки, когда отличился Артту Руотсалайнен. Но уже через семь минут Макс Комтуа вновь вывел Канаду в лидеры.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Сборная Канады в случае победы гарантированно получит путёвку в плей-офф турнира. Тогда канадцы наберут 12 очков и не опустятся ниже четвёртого места в группе.