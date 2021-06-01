Швейцария обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе с Россией

В Олимпийском спортивном центре в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группового этапа чемпионата мира. Сборная Швейцарии встречалась с Великобританией. Матч закончился уверенной победой швейцарцев — 6:2.
В середине первого периода их вперёд вывел Грегори Хофман, но уже через минуту Лиам Кирк восстановил равновесие в счёте. Ещё до перерыва Ромен Лёффель забросил вторую шайбу швейцарцев, но во втором периоде Кирк сравнял счёт.
В середине второй двадцатиминутки Сантери Алатало и Кристоф Берчи позволили швейцарцам вновь выйти вперёд. Далее Берчи оформил дубль, а ещё одну шайбу забросил Нико Хишир. В третьем периоде Брендан Коннолли сократил отставании в счёте, но швейцарцы довели дело до уверенной победы.
Сборная Швейцарии набрала 15 очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы А, опередив Россию. Но у российской команды ещё есть игра в запасе. Сегодня, 1 июня, россияне встретятся с белорусами.
Великобритания с четырьмя очками осталась на последнем месте в группе.
- 1 июня 2021
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