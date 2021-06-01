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Швейцария обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе с Россией

Швейцария обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе с Россией
Антон Мозговой
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В Олимпийском спортивном центре в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группового этапа чемпионата мира. Сборная Швейцарии встречалась с Великобританией. Матч закончился уверенной победой швейцарцев — 6:2.

В середине первого периода их вперёд вывел Грегори Хофман, но уже через минуту Лиам Кирк восстановил равновесие в счёте. Ещё до перерыва Ромен Лёффель забросил вторую шайбу швейцарцев, но во втором периоде Кирк сравнял счёт.

В середине второй двадцатиминутки Сантери Алатало и Кристоф Берчи позволили швейцарцам вновь выйти вперёд. Далее Берчи оформил дубль, а ещё одну шайбу забросил Нико Хишир. В третьем периоде Брендан Коннолли сократил отставании в счёте, но швейцарцы довели дело до уверенной победы.

Сборная Швейцарии набрала 15 очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы А, опередив Россию. Но у российской команды ещё есть игра в запасе. Сегодня, 1 июня, россияне встретятся с белорусами.

Великобритания с четырьмя очками осталась на последнем месте в группе.

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Швейцария
Окончен
6 : 3
Великобритания
1:0 Хофман (Корви, Мозер) – 10:31' (5x5)   1:1 Кирк – 11:08' (5x5)   2:1 Лёффель (Шерве, Зигенталер) – 16:42' (5x5)   2:2 Кирк (Ричардсон, Хэммонд) – 25:34' (5x4)   3:2 Алатало (Корви, Хишир) – 30:07' (5x4)   4:2 Берчи (Шерве) – 30:20' (5x5)   5:2 Берчи (Диас, Шерве) – 36:09' (5x5)   6:2 Хишир (Курашев) – 37:45' (5x5)   6:3 Коннолли (Кирк, Хэммонд) – 53:58' (5x5)
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