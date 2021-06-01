Главный тренер сборной Чехии снял ряд лидеров с матча с командой Словакии на ЧМ-2021

Сегодня, 1 июня, на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия) проходит заключительный игровой день группового этапа турнира. В дневной программе в «Олимпийском спортивном центре» встретятся сборные Словакии и Чехии.



Команды уже объявили стартовые составы. Место в воротах словакской команды займёт Юлиус Гудачек, а у чехов на последнем рубеже будет трудиться Роман Вилл.



Стартовый состав сборной Слвакии:



1-е звено: Самуэль Княжко — Мартин Гернат, Петер Цегларик — Юрай Слафковски — Кристиан Поспишил;

2-е звено: Симон Немец — Мислав Росандич, Габриэль Виларди — Роберт Лантоши — Мариан Студенич;

3-е звено: Адам Яношик — Марио Грман, Милош Келемен — Матуш Сукель — Мартин Фашко-Рудаш;

4-е звено: Даниэль Гахулинец — Мартин Бучко, Адриан Голешински — Адам Лишка — Давид Буц.



Стартовый состав сборной Чехии:



1-е звено: Либор Гайек — Михал Моравчик, Филип Задина — Якуб Флек — Филип Хитил;

2-е звено: Давид Скленичка — Лукаш Клок, Радан Ленц — Матей Странски — Михаэль Шпачек;

3-е звено: Андрей Шустр — Либор Шулак, Иржи Смейкал — Лукаш Радил — Робин Ганзл;

4-е звено: Давид Мусил, Адам Мусил — Томаш Зогорна — Матей Блюмель



Встреча начнётся в 16:15 мск.



В составе сборной Чехии в этом матче отсутствуют лидеры — нападающие Якуб Врана, Доминик Кубалик и Ян Коварж, а также вратарь Шимон Грубец.