«Локомотив» объявил о подписании контракта с форвардом Сагадеевым
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Пресс-служба «Локомотива» объявила о подписании контракта с нападающим Антоном Сагадеевым. Клуб подписал с игроком одностороннее соглашение. Оно будет действовать до окончания следующего сезона.
27-летний Сагадеев является уроженцем Темиртау (Казахстан). Он выступает за сборную Казахстана. В КХЛ он провёл почти 250 матчей за «Барыс». В плей-офф в минувшем сезоне форвард стал одним из лучших снайперов, забросив три шайбы в пяти матчах.
«Барыс» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» завершил сезон на четвёртом месте на Западе. В плей-офф «Локомотив» вышел во второй круг, где в упорной борьбе уступил ЦСКА (3-4). «Барыс» в первом раунде плей-офф проиграл «Металлургу» (2-4).
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