«Салават Юлаев» выменял Шарыченкова у ЦСКА

«Салават Юлаев» и московский ЦСКА произвели обмен, в результате которого в башкирский клуб переходит российский вратарь Александр Шарыченков, а армейцы получат денежную компенсацию.



«Продолжительное время мы искали кандидатуру для усиления нашей вратарской бригады и решили остановиться на Александре Шарыченкове. За символическую денежную компенсацию мы получили габаритного и опытного голкипера, который за свою карьеру выступал в таких клубах, как «Динамо», «Нефтехимик» и ЦСКА.



В прошедшем сезоне Александр провёл много матчей за армейцев. Шарыченков хорошо читает игру и, что весьма важно для нас, умеет играть в сложных моментах: сильный соперник, стадия плей-офф. В личной беседе мы убедились, что и у Александра есть огромное желание проявить свои лучшие качества в нашем клубе», — приводит слова спортивного директора «Салавата Юлаева» Василия Чижова официальный сайт башкирцев.

Фотографию можно увидеть на странице «Салавата Юлаева» в "Твиттере".

Александр Шарыченков стал игроком ЦСКА 1 мая 2020 года, подписав с московским клубом двухлетний контракт. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 29-летний голкипер провёл 36 матчей и пропустил 70 шайб. Процент отражённых бросков — 91,5.