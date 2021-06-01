«Амур» объявил о переходе голкипера Лозебникова

Пресс-служба «Амура» объявила о переходе голкипера Дмитрия Лозебникова. 23-летний вратарь переезжает в Хабаровск в результате обмена на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне он выступал за новокузнецкий «Металлург». Дмитрий провёл 35 матчей, отражая 92,4% бросков. Он стал обладателем серебряных медалей Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

«Амур» завершил минувший сезон на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В результате команда не прошла в плей-офф Кубка Гагарина.

Победителем турнира стал «Авангард». Клуб из Омска впервые в истории взял Кубок Гагарина. В финале «ястребы» выиграли серию с ЦСКА (4-2).