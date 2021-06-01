Владимир Ткачёв: с Брагиным у нас не было необходимого коннекта

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной России и петербуржского СКА Валерием Брагиным.



«Прежде всего хочу сказать пару слов об Алексее Кудашове. Он мне всецело доверял и поддерживал. Мы не роботы, все ошибаются. Но я старался исправлять свои ошибки, а Кудашов давал мне такую возможность. Мне понравилось с ним работать.



Что случилось во втором сезоне в СКА я не знаю, честно. С первых дней предсезонки я работал на максимуме. Но уже на предсезонном турнире в Казани я начал пропускать матчи. Так что в общем счёте я отыграл только половину предсезонки. Почему так — не могу понять. Какой-то грубой ошибки или провального матча, после которого всё перевернулось, я не могу вспомнить. Для меня самого это загадка. С чем это связано? Может, с главным тренером? Его видением? Не знаю.



Я старался подходить к тренеру и руководству, спрашивать. Первый раз мне сказали, что я физически просел. Хотя все последние матчи у меня были с очками. Меня вывели из состава, и я молча работал. Потом случился второй раз, третий… Но чёткого ответа, в чём причина, я не получал.



Признаюсь, у меня была настороженность после назначения Валерия Брагина на пост наставника СКА. Когда прошлым летом мне предложили ещё на год продлить контракт со СКА, я говорил руководству, что с этим главным тренером у нас нет необходимого коннекта. Но меня уверяли, что всё будет хорошо, а старое забудется. В итоге я где-то неделю думал, но всё же согласился подписать контракт. Что сделано, то сделано. Хорошо, что в итоге меня отпустили», — приводит слова Ткачёва Sport24.



Вчера, 31 мая, «Лос-Анджелес Кингз» объявил о заключении контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым на один год. Зарплата российского хоккеиста составит $ 832,5 тыс. Ранее Ткачёв и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Права на хоккеиста в КХЛ сохранятся у петербургского клуба.



В сезоне-2020/2021 25-летний нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач. В плей-офф Ткачёв провёл 11 матчей, набрав 8 (1+7) очков.

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