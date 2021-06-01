Главный тренер сборной Канады не верит, что Латвия и Германия специально сыграют вничью

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал, что не верит в то, что сборные Латвии и Германии специально сыграют вничью.

«Это был великолепный матч, обе команды играли здорово, мы проиграли по буллитам. Грех жаловаться на самоотдачу своей команды, мы блестяще провели первый период, бились, но проиграли отличной команде Финляндии. Надеемся на лучшее и посмотрим, как закончится вечерний матч, выйдем ли мы в четвертьфинал.

Отскок шайбы от лайнсмена? Да, неудачный отскок, к счастью для нас, шайба не зашла в ворота. Лайнсмены тоже принимают участие в матче, надо быть бдительным в воротах. К счастью, наш вратарь успел вернуться в ворота и отбить шайбу в угол. Было бы обидно пропустить такой гол.

Не думаю, что игроки нервничали на буллитах, они старались исполнить хорошие финты, иногда можно переборщить с движениями клюшкой. У финнов очень хороший голкипер, ребята пытались дать себе максимальный шанс забить, к сожалению, не получилось. Не сомневаюсь, что наши буллитёры хотели принести победу, но Финляндия тоже сильная команда и забила красивые голы.

Канадцы часто дают шанс молодым на чемпионатах мира? Это здорово. У нас очень молодая команда, кажется, самая молодая из всех на турнире. Это отличная возможность для молодёжи поиграть на таком уровне. Думаю, ребята, которые впервые сюда приезжают, оглядываются и понимают, что тут выступают игроки гораздо лучше, чем мы думали. Это был великолепный турнир, мы плохо стартовали, но в последнее время стали показывать отличный хоккей. Надеюсь, что сможем попасть в четвертьфинал и продолжим играть. Последние четыре матча мы играли очень хорошо.

Это ковидный год, все команды равные. Две-три сборных из 16 не смогли держаться на уровне, но все остальные команды бьются на равных. Верю, что любой из четвертьфиналистов имеет шанс на золото. Этот год – не такой, как остальные, когда из НХЛ на ЧМ приезжают некоторые топовые игроки. В этом году такого нет, горжусь ребятами, которых мы привезли, они бились. Надеюсь, что выйдем в плей-офф и сыграем с Россией, это будет здорово для нашей команды.

Латвия и Германия выйдут дальше, если сыграют вничью? Не представляю, чтобы такое когда-нибудь случилось. В любом матче, что бы он ни значил, всегда хочешь победить. Я буду в шоке, если они это сделают. В настоящем шоке. Уверен, что обе команды выйдут играть на победу. Посмотрим, что будет», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.