Чехия забросила Словакии на 29-й секунде. Быстрее на ЧМ-2021 забрасывали только словаки

Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею. На арене «Олимпийский спортивный центр» сборная Словакии встречается с командой Чехии. Шайба чехов на 29-й секунде стала второй по скорости на этом ЧМ. Рекорд принадлежит сборной Словакии, которая открыла счёт в матче с Великобританией на четыре секунды раньше.
На 29-й секунде после броска Либора Гайека шайба отскочила к Филипу Задине, который открыл счёт в матче.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 1 июня 2021
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