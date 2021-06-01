Источник: магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с Тейлором Беком

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Тейлор Бек в скором времени станет свободным агентом.
Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», магнитогорский клуб расторгнет действующий контракт с 30-летним канадцем. Соглашение Бека с «Металлургом Мг» действует до 30 апреля 2022 года.
Тейлор Бек приехал в КХЛ в 2017 году, подписав однолетнее соглашение с «Автомобилистом». Сезон-2018/2019 начал в составе «Куньлунь Ред Стар». Бек в 39 матчах за пекинцев забросил девять шайб и стал автором 13 голевых передач и уже 27 декабря 2018 года был обменян в омский «Авангард».
4 июня 2020 года омский клуб обменял Бека в магнитогорский «Металлург». В обратном направлении отправились Илья Каблуков и Алексей Береглазов.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Тейлор Бек провёл 56 матчей и набрал 43 (16+27) очка. В розыгрыше Кубка Гагарина в 12 матчах канадец набрал 10 (4+6) очков.
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