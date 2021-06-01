Защитник системы «Калгари» Александр Елесин подпишет однолетний контракт с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», 25-летний защитник «Калгари Флэймз» Александр Елесин вернётся в ярославский «Локомотив» и подпишет однолетний контракт с клубом.
Стороны уже договорились о сделке. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Напомним, Елесин выступал за «Локомотив» до конца в сезоне-2018/2019, после чего подписал контракт с «Калгари».
В НХЛ защитник провёл четыре матча за «Флэймз» в прошлом сезоне. В текущем чемпионате Елесин выступал в АХЛ за «Стоктон», где провёл 28 матчей и набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.
Прошедший сезон КХЛ «Локомотив» завершил на четвёртом месте в таблице Западной конференции. В плей-офф железнодорожники уступили московскому ЦСКА в семи матчах в четвертьфинале.
- 1 июня 2021
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