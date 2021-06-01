Завершится ли матч Германии и Латвии на ЧМ-2021 ничьей в основное время?
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На чемпионате мира по хоккею, проходящем в Риге (Латвия), идёт заключительный день группового этапа. На стадионе «Арена-Рига» в 20:15 по московскому времени состоится матч между сборными Германии и Латвии.
«Чемпионат» предлагает принять участие в новом опросе: завершится ли матч Германии и Латвии на ЧМ-2021 ничьей в основное время?
Опрос доступен на сайте Quiz.
После шести сыгранных встреч сборные Германии и Латвии имеют по девять очков и занимают пятое и шестое место соответственно. В случае если команды переведут игру в овертайм/серию буллитов, они обе выйдут в плей-офф, выбив Канаду с турнира, имеющую 10 очков после семи проведённых встреч. И Германия, и Латвия имеют преимущество по личным встречам над канадцами.
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